Erciş'te Nesli Tehlike Altındaki Su Samurları Görüntülendi

Erciş'te Nesli Tehlike Altındaki Su Samurları Görüntülendi
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Van'ın Erciş ilçesindeki Ilıca Çayı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 su samuru, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Sosyal medya kullanıcıları bu görüntülere ilgi gösterdi.

VAN'ın Erciş ilçesindeki Ilıca Çayı'nda nesli tehlike altındaki 2 su samuru, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Ilıca Çayı'nda vatandaşlar, daha çok nehir ve akarsularda yaşayan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samurunu gördü. 2 su samurunun dakikalarca çayda yüzmeleri, vatandaş tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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