Erbaa'da Gölete Düşen İnekler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otlarken gölete düşen 3 inek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çabasıyla kurtarıldı. Olay, Kelkit Mahallesi'nde meydana geldi ve itfaiye ekipleri, hayvanları sağlıklı bir şekilde sahibine teslim etti.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otlarken gölete düşen 3 inek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Kelkit Mahallesi'nde Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Mustafa Yağcı'ya ait inekler, otlarken çay kenarındaki 2 ayrı gölete düştü. Hayvanlarını kendi imkanlarıyla çıkaramayan Yağcı, durumu Erbaa Belediyesi itfaiyesine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yakındaki bir işletmeye ait iş makinesinin desteğiyle, gölette mahsur kalan inekleri kurtardı. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda sağ olarak çıkarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Haber: İbrahim UĞUR / TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Sokak köpeğinin kaçırmaya çalıştığı çocuğun imdadına babası yetişti

Dehşet anları kamerada! Sokak köpeği, çocuğu kaçırmaya çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu

Özel uçakla geliyor! Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.