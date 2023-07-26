Engerek yılanı yakaladığı böyle kargayı yedi

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde engerek yılanı yakaladığı bir kargayı yerken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Tunceli, doğası ve zengin yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Her türlü canlıyı içerisinde barındıran ilde, hayvanlar farklı hallerde vatandaşlar tarafından aralıklarla görüntüleniyor. Bu çerçevede Türkiye'nin en zehirli türlerinden biri olan engerek yılanı, Nazimiye ilçesinde bir kargayı avladı. Kargayı yemeye çalışan yılan, köy muhtarı Hüseyin Çetin tarafından görüntülendi.