Engelliler Haftası kapsamında Menderes Belediyesi çocuklara mutfak atölyesi düzenledi

Menderes Belediyesi tarafından engelliler haftası kapsamında çocuklara yönelik mutfak atölyesi etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikle ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, engelli çocuklarımızla unutulmaz bir gün yaşadık. Bir gün değil her gün onların yanındayız. Engelli vatandaşlarımızın da sesi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Menderes Belediyesi tarafından engelliler haftası kapsamında çocuklara yönelik mutfak atölyesi etkinliği gerçekleştirildi.

Engelliler Haftası kapsamında Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından engelli çocuklara yönelik özel bir etkinlik gerçekleştirildi. İlçede yer alan özel eğitim kurumlarında eğitim gören çocukların katıldığı mutfak atölyesi etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan'ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler ilk olarak minik şefler atölyesine katılarak usta şeflerle birlikte hamur işi yiyecekler yaptı. Ardından film gösterimi yapıldı. Etkinlik, minik şeflerin yaptığı ürünlerin ikram edilmesi ve sertifika töreniyle son buldu.

Etkinlikle ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "Hayata engel yok düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu düşünceylede engelsiz Menderes için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu özel etkinlikle de engelli çocuklarımızla unutulmaz bir gün yaşadık. Bir gün değil her gün onların yanındayız. Engelli vatandaşlarımızın da sesi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.