Engelli Bakımevindeki Şiddet Olayına Tepki

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, Silivri'de faaliyet gösteren özel bakımevinde meydana gelen ve engelli bireye yönelik şiddet ve hakaret içeren olaya tepki göstererek, "Gerekli adli ve idari süreçlerin en kısa sürede tamamlanarak suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını, adaletin tecelli etmesini bekliyor, bu davanın takipçisi ve tarafı olacağımızı belirtiyoruz." dedi.

Anayasanın herkesi olduğu gibi engelli bireylerin korunmaları ve gözetilmelerini özel hükme bağladığını belirten Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, " İstanbul Silivri'de faaliyet gösteren özel bir engelli bakımevinde meydana gelen şiddet ve hakaret içeren görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine olaydan haberdar olan biz engelliler bu tür olayların tekrarlanmamasını, toplumun bilinçlendirilmesini, cezai müeyyidelerin arttırılmasını ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Engelli bireylerin insanca yaşama hakkı her şeyin üzerindedir ve onlara yönelik şiddet, hakaret ve kötü muamele asla kabul edilemez. Bu tür insanlık dışı davranışları şiddetle kınıyor ve böyle olayların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz." dedi.

Engelli bakım merkezlerinde hizmet veren personelin görevinin sevgi, saygı ve anlayış çerçevesinde insan onuruna yakışır bir şekilde bakım sağlamak olduğunu hatırlatan Efe, " Yaşanan olay, maalesef bu görevin ihmali ve ahlaki değerlerin unutulması sonucu ortaya çıkan acı bir olaydır. Özel bir engelli bakımevinde çalışan kişinin engelli bir bireye yönelik şiddet ve hakaret içeren tutumu, tüm toplumu ve biz engellileri derinden üzmüş ve yaralamıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve İstanbul Valiliği'nin olaya hızlı ve kararlı bir şekilde müdahale etmesini takdir ediyoruz. Gerekli adli ve idari süreçlerin en kısa sürede tamamlanarak suçluların en ağır şekilde mahküm edilerek adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Bizler de bu davanın takipçisi, tarafı ve müdahili olacağız. Bu üzücü olay, daha fazla duyarlılık ve bilinçle hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır. Engelli bireylere yönelik şiddeti ve hakareti reddediyor, herkesi birlikte daha insanca ve sevgi dolu bir toplum oluşturmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu. - ERZURUM