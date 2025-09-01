Enez'de Yaralı Caretta Caretta Tedavi Altına Alındı

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi sahilinde başından yaralı halde bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası tedaviye alındı.

Enez ilçesine bağlı Karagöl mevkisinde yürüyüş yapanlar kıyıya başından yaralanmış caretta caretta çıktığını görerek durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile belediye ekipleri sevk edildi. Başında yarık olan caretta caretta için Keşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bilgilendirildi. Bu arada caretta caretta güneşten etkilenmemesi için nemli bir battaniyeye sarılarak korumaya alındı. Yaralı caretta caretta, tedavisi için İstanbul Akvaryum Deniz Canlıları Rehabilitasyon, Bakım, Tedavi ve Koruma Merkezi'nden gelen ekibe teslim edildi.