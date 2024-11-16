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Alkolün dozunu kaçıran gelin kontrolden çıktı

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Kendisini 'Dünyanın en sarhoş gelini' olarak tanıtan bir kadın, düğündeki ilk dansıyla izlenme rekorları kırdı.

Kendisini 'En sarhoş gelin' ilan eden kadın, düğününde yaptığı ilk dansla sosyal medyada gündem oldu.

Amanda Scheller ve Sequoyah Stonecipher, Meksika'da dünya evine girdi. Çift düğün töreninde alkolü dozunu tutturamadı. Oldukça renkli ve dikkat çeken görüntülere sahne olan düğüne ait görüntüler sosyal medyaya düştü.

TikTok'ta "amandascheller" kullanıcı adıyla paylaşım yapan gelin, kendisini 'Dünyanın en sarhoş gelini' olarak lanse etti. Düğündeki ilk dansını paylaşan çiçeği burnunda gelinin gönderisi kısa süre 3.2 milyon izlenmeye ulaşarak rekor kırdı.

Alkolün dozunu kaçıran gelin kontrolden çıktı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

EDEP YERLERDE PASPAS !

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