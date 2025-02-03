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En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı

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Gelinin annesine sarıldığı esnada eşinin elini ittirdiği anlara ilişkin görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu hareketinden dolayı gelin, eşinden özür dilemek zorunda kaldı.

Bir düğünde kaydedilen görüntülerde gelinin annesine sarıldığı sırada eşinin elini ittirmesi dikkat çekti. Gelin tarafından "Kocamın elime ahtapot gibi yapışması" notuyla paylaşılan video kısa sürede viral oldu.

ÖZÜR DİLEDİ

Görüntüleri paylaşan gelin, bu hareketinden dolayı eşinden özür dilediğini belirterek "O hareketi anneme sarılamıyorum diye yaptım. Eşimden sonra özür diledim" ifadelerine yer verdi.

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya kullanıcıları olay hakkında farklı yorumlar yaparken, kimileri gelinin duygusal anına odaklandığını belirtirken, kimileri ise eşini istemeden de olsa geri itmesini ilginç bulduklarını dile getirdi.

En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıŞükrü Gülmez:

Hareketin neyi var bunudami haber yaptınız ne saçma bir haber.kadin iki eliyle sarılmak istiyor anasına diğerini damat bırakmıyor adam elini çekip anasına sarılıyor bunda ne var kardeş .boş ve salak haber

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Haber Yorumlarımehmet zeki çifçi:

Bu kadınla hayat geçmez. çabuk yaşlandırir insanı bu

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

yok yakınken terk edeceksin böylelerini.

Yorum Beğen34
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Haber YorumlarıOrhan Furuncu:

EVLENME KARDESIM ANANIN EVINDE OTUR O ZAMAN

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Haber Yorumlarıfaattiihh ffaattiihh:

Artık devir değişti , evlenirken erkeklerin ağlaması lazım , Evlenirken gelinler ağlıyor, evlendikten sonra adamlar ağlıyor. ( Azda olsa istisnalar çıkabilir)@

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Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Bu kadınla evlenilmez

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Haber YorumlarıAlex:

Bence rezil bir haraket bugun bunu yapan yatın neler yapar..

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