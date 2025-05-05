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Emirhan'ın Motosiklet Hediyesi Üzerine Duygusal Paylaşım

Emirhan'ın Motosiklet Hediyesi Üzerine Duygusal Paylaşım
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Sakarya'da hayatını kaybeden Emirhan Gözalan'ın motosikletinin, 18'inci doğum günü hediyesi olduğu ve annesi tarafından duygusal bir mesajla paylaşıldığı ortaya çıktı.

EMİRHAN'IN MOTOSİKLETİ DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİYMİŞ

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kazada yaşamını yitiren Emirhan Gözalan'ın motosikletinin 2 yıl önce 18'inci yaş gününde babası İbrahim Gözalan tarafından hediye edildiği ortaya çıktı. Anne Esra Keskin Gözalan'ın bu doğum günü hediyesini sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştığı görüldü:

"Canım oğlum, 20.08.2005 18'inci yaş günün kutlu olsun. Rabb'im sağlıklı, huzurlu, mutlu, başarılı ömürler nasip etsin inşallah. Canımın içisin, seni çok seviyorum. Babanın hediyesi motorunu sağlıkla, kazasız belasız kullanmak nasip olsun inşallah."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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