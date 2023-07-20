Emekli Müftü Süleyman Aktaş, 70 yaşında hafız oldu

Malatya'nın Darende ilçesinde 70 yaşında hafızlık eğitimi alan emekli müftü Süleyman Aktaş, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu. Gümüşhane İl Müftülüğünden emekli olduktan sonra Kur'an-ı Kerim okumaya daha fazla vakit ayıran Aktaş, 4 yıllık planlı çalışmayla Kur'an'ı Kerim'i tamamen ezberlemeyi başardı. Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı hafızlık sınavında başarılı olan Aktaş, sonuçların açıklanmasının ardından hafızlık belgesini aldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde 70 yaşında hafızlık eğitimi alan emekli müftü Süleyman Aktaş, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu.

Gümüşhane İl Müftülüğünden emekli olduktan sonra Kur'an-ı Kerim okumaya daha fazla vakit ayıran Aktaş, 4 yıllık planlı çalışmayla Kur'an'ı Kerim'i tamamen ezberlemeyi başardı.

Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı hafızlık sınavında başarılı olan Aktaş, sonuçların açıklanmasının ardından hafızlık belgesini aldı.

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Aktaş, "Gençlik yıllarımda Darende'ye gelip giderken Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi, hafız olmamı tavsiye etmişti. Çok defa niyet ettim lakin bir türlü vakit bulup çalışamadım. Birçok il ve ilçede müftülük yaptım bu süreçte hafız olmayı çok istedimse de bir türlü nasip olmadı. Geçtiğimiz yıllarda emekli olunca çokça vaktim olmaya başladı." dedi.

Dört yıl gibi bir süre kendini Kur'an'a adadığını anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Hulusi Efendi Erkek Yatılı kuran kursuna 66 yaşında başvurumu yaptım. 13-14 yaşındaki öğrencilerle birlikte hafızlık eğitimi aldım. Tabi benim yaşımda birinin böylesi bir eğitim alması bayağı zor oldu. Zaman zaman 11-12 saat aralıksız ezber yaptım. Sağlık sorunları yaşamadan çok şükür 4 yılda kursu bitirdim. Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğünde hafızlık icazeti imtihanına girdim. Oradakiler emekli il müftüsü olduğum için çok şaşırdılar. Darende'den geldiğimi öğrendiklerinde ayrı bir muhabbet göstererek tebrik ettiler. Genç kardeşlerim gibi bana sorulan tüm sorulara cevap vererek sınavı kazandım."

Hafız olduğu için büyük bir bahtiyarlık yaşadığını anlatan Aktaş, "Yarım asrı aşkın bir süre sonra hafız olmak benim için çok büyük bir nişan oldu. Hem Hulusi Efendi'nin de sözü yerini buldu. İnsanın hayaline ulaşması gerçekten çok güzel bir duygu. İnsan isterse her şeyi yapabilir bu anlamda gençlerin beni örnek almalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.