Emekli avukat Hatice Gök, koruyucu aile olduğu Aslı'yı sevgiyle büyütüyor

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaşayan emekli avukat Hatice Gök, 2 yıl önce koruyucu ailesi olduğu 4 yaşındaki Aslı'yı sevgiyle büyütüyor. Gök, Aslı ile uyumlu ve hareketli bir yaşam sürdürdüklerini belirterek, herkesi koruyucu aile olmaya davet etti.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaşayan emekli avukat Hatice Gök, 2 yıl önce koruyucu ailesi olduğu 4 yaşındaki Aslı'yı sevgiyle büyütüyor.

Hiç evlenmeyen 58 yaşındaki Hatice Gök, yıllarca severek yaptığı avukatlığı dört yıl önce emekli olunca bıraktı.

Yaylabağı beldesinde satın aldığı eve yerleşen Gök, koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Bir süre sonra başvurusu kabul edilen Gök, iki yıl önce 2 yaşındaki Aslı'yı kucağına aldı.

Küçük kızla hayatı renklendi

Zamanının tamamını çocukla geçiren Gök, AA muhabirine, Antalya'daki bir aile dostunun koruyucu aile olmasından etkilediğini söyledi.

Emekli olduktan sonra "şimdi tam zamanı" diyerek koruyucu ailelik için başvuru yaptığını aktaran Gök, Aslı'yı ilk kucakladığında tarif edilemez duygular yaşadığını dile getirdi.

Gök, uyum sorunu yaşamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sanki bu evde doğmuş gibi çabuk alıştık. İlk gün gayet güzel yemeğini yedi, sonra birlikte uyuduk. O günden bu yana Aslı ile beraberiz. Bu süreçte kurumun uzman personeli de bana özveriyle destek oldu. Kızım bana yeniden gülmeyi öğretti. Resim yapmayı çok seviyor. Artık defterler, kitaplar yetmiyor. Evimizin duvarlarına resim yapmaya başladık. Onun temposuna eşlik etmeye çalışıyorum. O mutlu oldukça, ben de mutlu oluyorum. Bana, 'Zorlanmıyor musun?' diye soruyorlar. Aslı, hayatımı hiç zorlaştırmadı, aksine yaşamımı renklendirdi. Biz, kızımla gerçekten çok uyumlu ve çok hareketli yaşıyoruz."

Aslı'nın yüzme ve cimnastik gibi sportif faaliyetlerle ilgilendiğini anlatan Gök, kızına her alanda uyum sağlamaya çalıştığını ve güzel bir ikili olduklarını kaydetti.

Gök, yaptığı hareketler içinde en anlamlısı, en güzeli ve en mükemmelinin Aslı olduğunu, şartları uyan herkesi koruyucu aile olmaya davet ettiğini ifade etti.