Elini koltuğuna dayayan kadının aklını aldı
Uçakta arka koltuğunda oturan kadın yolcunun kendi koltuğundan tutunduğunu gören genç ilginç bir harekete imza attı. Genç, çaktırmadan kadının elini tutarken, neye uğradığını şaşıran kadın hemen elini çekip bir şey olmamış gibi yaptı. O anlar genç yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bir uçak seferinde yaşanan olayda, arka koltukta oturan kadın yolcunun öndeki koltuğa sürekli tutunarak rahatsızlık vermesi üzerine genç bir yolcu ilginç bir harekete imza attı. Kadın yolcunun uzanıp koltuğunun üst kısmına tutunduğunu fark eden genç, çaktırmadan elini uzatarak kadının elini tuttu.
YAŞLI KADIN BİR ANDA ELİNİ ÇEKTİ
Bu beklenmedik hamle, arka koltukta oturan kadın yolcunun neye uğradığını şaşırtarak elini hızla çekmesine neden oldu. Yaşanan bu anlar, durumu kendi cep telefonu kamerasıyla kaydeden genç yolcunun görüntüleriyle ortaya çıktı.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam