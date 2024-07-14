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Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Anne ve babayı doğmadan seçiyoruz

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Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Akpınar, aile dizimi ile aile zincirine ulaşabildiklerini belirtti. Akpınar, 'Anne ve babayı doğmadan seçiyoruz' ifadesini kullandı ve bu durumun yazılımsal bir süreç olduğunu belirtti.

Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Akpınar, aile dizimi ile bütün aile zincirine ulaşabildiklerini belirtirken, "Anne ve babayı doğmadan seçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Akpınar, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu;

"ANNE KARNINA DÜŞTÜKTEN SONRA YAZILIM YÜKLENİYOR"

"Bu, yazılımsal bir şey aslında. Anne ve babayı doğmadan biz seçiyoruz. Onlara akit veriyoruz. Anne karnına düştükten sonra yazılım yükleniyor. Yukarıda çok büyük bir yazılım kaynağı var. Ruh ve enerji hiçbir zaman kaybolmuyor. Sizin neye eğitim ihtiyacınız olduğuna göre yukarıda onlar şekilleniyor. Ona göre anne ve babaya tesir ediyorsunuz. Onlar evleniyor ve siz anne rahmine düşüyorsunuz."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Yaşam

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