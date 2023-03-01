Elbistan'daki büyük depremde evi yıkılan yaşlı kadın: Enkazdan çıplak ayakla karın içine çıktım

7,6'lık depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde asrın felaketinden geriye yürek burkan hikayeler kaldı. Depreme tek yaşadığı evde yakalanan Güldane Karaca, yıkılan evinden kurtulduğunu ancak çok zor bir hayatı olduğunu anlattı.

Merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalardan kurtulmayı başaranların deprem sırasında yaşadıkları da duyanların yüreğini sızlattı. İlçeyi adeta yerle bir eden ve asrın felaketi olarak nitelenen depremde yıkılan evinden yalın ayak karların içine çıkan Güldane Karaca da bu isimlerden.

İLK DEPREMDEN SONRA EVİNE GİRDİ

İlk depremden sonra evine girmek zorunda kalan Güldane Karaca'yı de ikinci büyük sarsıntı evinde yakalamış. Şans eseri kurtulan yaşlı kadın felaket anını anlattı.

"ÇIPLAK AYAKLA KARIN İÇİNE ÇIKTIM"

Deprem olmayacağını düşünerek evine giren Güldane Karaca "Valla akşam bir deprem oldu onda bir şey olmadı. Pazar yerine gittik ateş yaktık, sabaha kadar orada kaldık. Sabahleyin kesti. Kalktık eve geldik kahvaltı yaptık, marketten ekmek aldık geldik. Postaneye gittim aylığımı çekeyim dedim kirayı ödemek için. Oturdum pencerenin önüne. Parayı sayıyordum 800 lirayı kiraya vereyim diye. Birden oturduğum odanın kapısı kapandı. Birden toz dumanın içinde kaldım. Pencerelerde demirli hem de camlı. Demirle beraber düştü pencere Allah yüzüme baktı. Camın arasından yan yan sürünerek çıktım. Çıktım ayağım yalınayak karın içinde. Kar başıma yağıyor ayaklarım çıplak. Karın içinde bir ayağımı kaldırıp diğerini koyuyorum. Taksi durdu önüme Allah razı olsun. İçinde erkek terliği vardı verdi bana." dedi.

"EVLATLARIMA KOŞTUM"

Korku dolu anlarda dondurucu soğukta terlikle evlatlarına koşan yaşlı kadın "Çocukların olduğu apartmana koştum o şekilde. Oraya vardım ki apartmanlar yığılmış, çökmüş. Çok şükür onlara da bir şey olmamış.Çocuklarımın evi benim kirada oturduğum ev hepsi yıkıldı" ifadelerini kullandı.

"65 YAŞ AYLIĞIM VAR SADECE"

65 yaş aylığı ile geçimini sağlayan Karaca, "İsmim Güldane Karaca. Benim resmi nikahım olmadığı için, çocuk için evlendirdiler beni. Ben babamın soy ismini taşıyorum. Çocuklarda diğer hanımın üzerinde. Beyim de hanımı da öldü. Beyim de müdürdü cezaevinde. İkisi de öldü gitti. Ben de nikahsız bir 65'likle gün geçiriyorum. Evden de bir şey düşmedi. Çocuklara 5 daire düştü" dedi.