Elbistan'da Tilki Yavrularının Oyunları Kamerada

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kayalık alanlarda birbirleri ile oynayan tilki yavruları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yaban hayatı noktasında önemli bir popülasyonu barındıran Elbistan'da 4 yavru tilkinin yaşamlarının küçük bir kesiti cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tilki yavrularının oynadığı anlar kamerada

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kayalık alanlarda birbirleri ile oynayan tilki yavruları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

6 Şubat'taki depremin ardından şehirdeki yaşamı normale döndürme çalışmaları sürerken yaban hayvanları da doğadaki hayatlarına devam ediyor. Yaban hayatı noktasında önemli bir popülasyonu barındıran Elbistan'da 4 yavru tilkinin yaşamlarının küçük bir kesiti cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elbistan kırsalında, dağ yamacından heyelan sonucu kayan kayaları yuva olarak kullanan tilki yavrularının birbirleri ile oynamaları, arazide dolaşan bir vatandaşın dikkatini çekti. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde 4 tane tilki yavrusunun oyunları ve yuvaya girip etrafı kolaçan etmeleri yer aldı.