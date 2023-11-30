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Elbistan'da bisiklet kazası: Çocuk hayatını kaybetti

30 Kasım 2023 18:57 Son Güncelleme: 18:58 Abone Ol

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bisikletten düşen Evren Vicdan (14) yaşamını yitirdi. Vicdan, bisikletiyle kırtasiyeye giderken tekerleğe takılan poşetten kurtulmak isterken dengesini kaybederek yere düştü. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Vicdan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, adli işlemlerin ardından aileye teslim edildi.