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Elazığ'da Tellere Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Elazığ'da Tellere Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Elazığ Kültür Mahallesi'nde tel örgülere sıkışan kedi, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kedi, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı.

Elazığ'da tellere sıkışan Kedi, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kültür Mahallesi Dal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta gezen kedi duvarların üstünde bulunan tel örgülere sıkıştı. Mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tellere sıkışan kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan kedi, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Elazığ Belediyesi İtfaiye Elazığ kedi Yaşam Haberler

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