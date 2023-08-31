Elazığ'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaşamını yitirdi. Arif Ö. idaresindeki motosiklet, şarampole devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücünün cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü.