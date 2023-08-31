Elazığ'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaşamını yitirdi. Arif Ö. idaresindeki motosiklet, şarampole devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücünün cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Arif Ö. (44) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Elazığ-Sivrice kara yolu ilçe merkezi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cesedi, otopsi için sağlık ekiplerince hastane morguna götürüldü.