Elazığ'da köpeklerin zehirlenmesine tepki

Elazığ'ın Ağın ilçesinde vatandaşlar, köpeklerin zehirlenerek öldürülmesine "Belediyenin veya sivil toplum kuruluşlarının bir an önce buna önlem alarak, bir barınak yaparak, bunların ıslah edilmesi çok daha güzel olurdu. Hem köpekler açısından, hem de yaşayanlar açısından. Bizler burada elimizden geldiğince bu köpekleri besliyoruz. Bunlar zararsız hayvanlar" diye tepki gösterdi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 31 Ağustos'ta gece saatlerinde zehirlenerek can çekişen köpekleri gören vatandaşlar karakola giderek suç duyurusunda bulundu. Hayvanların belediye veya STK'lar aracılığı ile bir barınağa götürülerek ıslah edilmesini isteyen vatandaşlar, köpeklerin zararsız olduklarını ve zaman zaman kendilerinin de beslediklerini ifade ederek zehirleyen kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi.

"HAYVANLARIN KATLEDİLMESİNE KARŞI ÖNLEM ALISIN"

Bölge sakinlerinden Tayfun Atalay, şunları söyledi:

"Maalesef dün 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla saat 00.45 sularında hiç görmeyi istediğimiz olaylarla karşılaştık. İki tane köpeğin maalesef tamamıyla vahşi bir şekilde katledildiğini, zehirlendiğini gördük. Bu tür olayların ne ilçemizde, ne de başka yerde olmasını istemiyoruz ve kesinlikle şiddetle kınıyoruz. Bunların belediyenin veya sivil toplum kuruluşlarının bir an önce buna önlem alarak, bir barınak yaparak, bunların ıslah edilmesi çok daha güzel olurdu. Hem köpekler açısından hem de yaşayanlar açısından. Bizler burada elimizden geldiğince bu köpekleri besliyoruz. Bunlar zararsız hayvanlar. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Bunlar da Rabbimin yaratmış olduğu bir canlı. Hep beraber bunları koruma ve muhafaza altına almalıyız. Gerçekten çok üzücü bir hayvanın can çekişerek, ağzından köpükler gelerek katledilmesi. Bunlara zehirli etleri verenleri de şiddet ve kınıyoruz. Bunların bir daha yaşanmaması için elimizden geldiğince hem belediyenin hem sivil toplum kuruluşlarının bir an önce bunlara karşı önlem almasını istiyoruz. Bu sistemin tamamıyla ortadan kalkması ve doğada yaşayan her canlının da kendisini savunabilmesi için, kendisiyle gezebilmesi için, daha iyi daha güzel hep beraber yaşayabilmesi için. Hepimiz canlılarız birlikte olmalıyız."