Elazığ'da kadınlar yaylada ot topluyor

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yaylaya çıkan kadınlar, soğuk su etrafında yetişen 'Kamış' adı verilen otu toplayarak yemek ve çökelek yapıyor. Bu ot, özellikle keçi sütünden yapılan çökelekte kullanılıyor.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yaylaya çıkan kadınlar sadece soğuk su etrafında taşların dibinde yetişen "Kamış" adı verilen otu toplayıp, yemek ve çökelek yapıyor.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yaylaya çıkan kadınlar, baharın gelmesiyle birlikte uzun bir yolculuğun ardından çıktıkları dağlarda ot toplayıp aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kadınlar, her yıl baharda 2 bin 544 rakımlı Akdağ'ındaki yaylaya çıkıp yörede 'Kamış' adı verdikleri otu topladıklarını ve bu otlarla peynir ve çeşitli yemekler yaptıklarını söyledi. İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki bu dağın eteklerinde sadece soğuk su etrafında ve taşların dibinde yetişen bu ot, özellikle keçi sütünden yapılan çökelekte kullanılıyor.

Ailesiyle birlikte geldiği yaylada hem rutin işlerini yaptığını hem de ot toplayarak peynirde kullandıklarını dile getiren Sevim Can (55), "Yaylaya gelip emek harcıyoruz. İneklerimize, davarlarımıza bakıyoruz. Aynı zamanda peynir ve otlu çökelek yapıyoruz. Aynı zamanda eşlerimize yardım ediyoruz. Bu topladığımız otun adı da yörede 'kaşım' olarak geçiyor. Taşların altında soğuk suyunda dibinde yetişen bu otu kendimiz topluyoruz. Tadı çok güzeldir" dedi. - ELAZIĞ