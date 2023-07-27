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Elazığ'da Hazar Gölü'nde Boğulma Olayı

Yaşam Haberleri

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde sıcak havadan bunalarak Hazar Gölü'ne giren Mine Bayram boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, sıcak havadan bunalarak Hazar Gölü'ne giren Mine Bayram (24), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde meydana geldi. Göl yakınlarına arkadaşlarıyla pikniğe gelen Mine Bayram, sıcak havadan bunalarak suya girdi. Bir süre sonra Bayram gözden kaybolurken, arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, gölde yaptıkları aramada Bayram'ın cansız bedenine ulaştı. Mine Bayram'ın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Yaşam

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