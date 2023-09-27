Elazığ'da eski Yazıkonak Belde Belediyesi Başkanı Nurettin Aydın'a ait ahırda yangın çıktı

Belediye başkanına ait ahır yandı

ELAZIĞ - Elazığ Yazıkonak Belde Belediyesi eski Başkanı Nurettin Aydın'a ait olduğu bildirilen, ahırda yangın çıktı. Çıkan yangında ahır kullanılamaz hale geldi.

Olay Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yazıkonak Belde Belediyesi eski Başkanı Nurettin Aydın'a ait olduğu öğrenilen ahırda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ahır ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.