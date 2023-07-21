Elazığ'da Engellilere Yönelik Keban Gezisi Düzenlendi

Elazığ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Hazarbaba Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan engellilere yönelik Keban gezisi düzenlendi. Sivrice'deki merkezde kalan engelli bireylere sosyolog Ramazan Kay refakatinde düzenlenen geziye katılanlar Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'yı makamında ziyaret etti. Daha sonra ziyaretçiler ilçeyi gezdi.