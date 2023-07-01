Elazığ'da balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti

Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'nde üç katlı apartmanın 2. katında bulunan Neslihan Köse, balkonda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Köse, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.