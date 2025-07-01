Ekran jelatinini çıkarmaya kıyamadığı aracı bu hale geldi

Ekran jelatinini çıkarmaya kıyamadığı aracı bu hale geldi
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Ekran jelatinini çıkarmaya kıyamadığı aracı bu hale geldi
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Sıfır aldığı aracı ile büyük bir kaza atlatan vatandaş kaza sonrası aracının geldiği hali kayda aldı. Ekran jelatinlerini bile çıkarmaya kıyamadığı 2025 model aracının son halini "Erkeler ağlamaz" notu ile paylaştı.

Sıfır kilometre aldığı aracının jelatinlerini bile çıkarmaya kıyamayan bir vatandaş, geçirdiği büyük kazanın ardından aracının son halini bir paylaşımla gözler önüne serdi.

ARAÇ TANINMAZ HALE GELDİ

2025 model otomobiliyle yaptığı kazada ciddi hasar gören araç, neredeyse tanınmaz hale geldi. Kaza sonrası yaşadığı üzüntüyü sosyal medyada paylaşan araç sahibi, görüntülere "Erkekler ağlamaz" notunu düştü.

Kazanın nerede ve nasıl gerçekleştiğine dair detay verilmezken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOzzy Bjk:

Sakınılan göze çöp kaçar. İşte canlı kanıtı.

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Haber Yorumlarıtokuşbey:

o nasıl ekran bee.. şoför yolu nasıl görüyor ..saçma bi dizayn olmuş

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Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

Peugeot 3008 elektrikli. kaskosu öder

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