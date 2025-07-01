Ekran jelatinini çıkarmaya kıyamadığı aracı bu hale geldi

Sıfır kilometre aldığı aracının jelatinlerini bile çıkarmaya kıyamayan bir vatandaş, geçirdiği büyük kazanın ardından aracının son halini bir paylaşımla gözler önüne serdi.

ARAÇ TANINMAZ HALE GELDİ

2025 model otomobiliyle yaptığı kazada ciddi hasar gören araç, neredeyse tanınmaz hale geldi. Kaza sonrası yaşadığı üzüntüyü sosyal medyada paylaşan araç sahibi, görüntülere "Erkekler ağlamaz" notunu düştü.

Kazanın nerede ve nasıl gerçekleştiğine dair detay verilmezken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.