Lalapaşa'da 3. Şalvar Gecesi Coşkuyla Kutlandı

EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Şalvar Gecesi'ne yoğun katılım oldu, kadınlar Trakya türküleriyle eğlendi.

Lalapaşa'da geleneksel hale gelen 'Şalvar Gecesi' etkinliği, ilçenin düğün salonunda gerçekleştirildi. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçenin yanı sıra etkinliğe, köylerden ve Edirne kent merkezinden de kadınlar katıldı. Türk kültürünün önemli simgelerinden şalvarın önemine dikkat çekilen gecede birlik ve beraberlik mesajı verildi. Gecede, Trakya yöresine özgü türkülerle danslar edildi.

'ŞALVAR BİZİM GELENEĞİMİZ'

Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, yoğun geçen kış şartlarından sonra vatandaşlara güzel bir gece yaşatmak istediklerini söyleyerek, "Köylerimizden ve Edirne'den gelen misafirlerimizle çok güzel bir gece planladık. Bunlara devam edeceğiz. Zaten göreve gelirken de demiştik; özel günlerimizi, yöresel günlerimizi coşkuyla kutlayacağız. Şalvar biliyorsunuz bizim geleneğimiz. Annemizin, ninemizin hatırasını yaşatıyor. Bu hatırayı da birlik ve beraberlik içerisinde eğlenerek yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Geceye katılanlardan Sümeyra Taşkın, etkinliğin çok güzel planlandığını belirterek, "Çok güzel bir geceydi. O kadar güzel bir geceydi ki, kurtlarımızı döktük. Bol bol göbek attık. Çok eğlenceli bir geceydi. Başkanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
