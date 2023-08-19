Edirne'de Tunca Nehri'ni mesken tutan su maymunları ilgi odağı oldu

EDİRNE'de Meriç, Tunca ve Arda nehirlerindeki taşkınlarla Bulgaristan'dan gelen su maymunlarından bazıları, Tunca Nehri'ni mesken tuttu. Nehir kıyısında kafeterya işleten Pınar Sidim, "Özellikle su maymunlarını beslemek için gelen sabit müşterilerimiz var. Daha önce sayıları azdı ancak bu sene çoğaldılar" dedi. İşletmeci Memduh Sim de "Su maymunlarını düzenli olarak besliyoruz, onları eğittik seslendiğimiz zaman geliyorlar, seslerimize alıştılar" ifadelerini kullandı.

Ana vatanı Güney Amerika olan ve postundan kürk elde etmek amacıyla insan eliyle Avrupa'ya kadar taşınan su maymunları Bulgaristan'da yetiştirildikleri çiftliklerden Meriç, Tunca ve Arda nehirlerindeki taşkınlarla Edirne'ye geldi. Burada popülasyonları her geçen gün artan su maymunları Meriç Nehri aracılığıyla Meriç Deltası Sulak Alanı içinde bulunan Gala Gölü'ne kadar ulaştı. Su maymunları ayrıca, bölgede bulunan çeltik tarlalarına da zarar vermeye başladı. Bazı üreticiler tarlalarına zarar veren su maymunları ile mücadele etti. Tunca Nehri'ni mesken tutan su maymunları ise vatandaşların ilgi odağı oldu. Nehir kıyısında bulunan kafeteryalara gelenler, su maymunlarını elleriyle beslemeye başladı.

'SU MAYMUNLARINI GÖRMEK İÇİN ÇOCUKLARIYLA GELİYORLAR'

Nehir kıyısında çay bahçesi işleten Memduh Sim çifti, su maymunlarını her gün düzenli olarak beslediğini belirterek, onların da kendilerine alıştığını ve seslendiğinde kıyıya geldiğini söyledi. Su maymunlarının Tunca Nehri'ne güzellik kattığını söyleyen Memduh Sim, "Biz onları eğittik, seslendiğimiz zaman geliyorlar, seslerimize alıştılar. Ekmekle her gün besliyoruz. Kunduz, su samuru etçil olarak biliniyor ancak su maymunları otçul olarak biliniyor. Ekmekten başka bir şey yemiyorlar. Sese çok yatkınlar, buraya da alıştılar. Özellikle su maymunlarını beslemek için gelenler var. Evde kalan bayat ekmekleri toplayıp gelenler var. Hem çaylarını içip hem de su maymunlarını besliyorlar. Aileler özellikle çocuklarıyla beraber su maymunlarını görmek için geliyorlar. İşletmemizin maskotu haline geldiler. Bizlerde beslemediğimiz zaman huzursuz oluyoruz" dedi.

'SU MAYMUNUNU BİLMEYENLER DE MERAK EDİP GELİYOR'

Nehir kıyısındaki kafeterya işleten Pınar Sidim de Tunca'da ördek ve martıların ardından gelen su maymunlarını kendilerine alıştırdıklarını söyleyerek, "Biz ekmek atıp beslerken, gelen müşteriler de beslemeye başladı. Özellikle gelen çocuklar verdiğimiz ekmekler beslerken çok mutlu oluyorlar. Ördekler de su maymunları da birbirlerine zarar vermeden yemek yiyorlar. Özellikle su maymunlarını beslemek için gelen sabit müşterilerimiz var. Su maymunu denince insanlar da merak ediyor. Bilmedikleri için özellikle görmeye gelenler de oluyor. Daha önce azdılar ancak bu sene çoğaldılar. Dalların üzerine çıkıyorlar, salların altına yuva yaptılar. Artık nehrin ve bizim maskotumuz oldu" diye konuştu.