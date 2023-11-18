Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kar yağışı etkili
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kar yağışı etkili oluyor. İl genelinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Yılın ilk karı Kardüz Yaylası'nda yağdı ve ilerleyen saatlerde diğer yaylalarda da etkisini gösterecek.
Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kar yağışı etkili oluyor.
İl genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve deniz seviyesinden 1830 metre yüksekte yer alan Kardüz Yaylası'na yılın ilk karı yağdı.
Kar yağışının ilerleyen saatlerde Pürenli Yaylası, Saçmalıpınar, Bakacak ve Güzeldere köylerinde de etkisini göstermesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Yaşam