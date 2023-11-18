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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kar yağışı etkili

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kar yağışı etkili oluyor. İl genelinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Yılın ilk karı Kardüz Yaylası'nda yağdı ve ilerleyen saatlerde diğer yaylalarda da etkisini gösterecek.