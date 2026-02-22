Haberler

Düzce'de öğrencilere mehter takımıyla sürpriz

Düzce'de Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'ne gelen öğrenciler, mehteran takımıyla karşılanarak Ramazan ayını kutladılar. Öğrenciler, sürpriz karşısında şaşırırken, mehter marşlarını ilgiyle dinlediler.

DÜZCE'de, iftardan sonra Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'ne giden öğrenciler, mehter takımıyla karşılandı. Karşılarında mehter takımını gören öğrencilerin şaşırdığı görüldü.

Düzce Belediyesi tarafından Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'ni kullanan öğrencilere, mehteran takımı ile sürpriz hazırlandı. Ramazan ayı nedeniyle sahura kadar açık olan kütüphaneye ders çalışmaya gelen öğrenciler, mehteran takımı ile karşılandı. Öğrenciler, kendilerini bekleyen Düzce Belediyesi Mehteran Takımı'nı görünce şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Mehteran takımının marşlarını ilgiyle dinleyen öğrenciler, ekini tezahürat ve alkışlarla uğurladı. Öğrenciler, gösteriyi çok beğendiklerini ve kendileri için sürpriz olduğunu söyledi. (DHA

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
