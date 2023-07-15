Düzce Gençlik Merkezi'ndeki Öğrenciler Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Düzce Gençlik Merkezi'nde Kur'an ve temel dini bilgiler eğitimi alan öğrenciler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesini ziyaret edip, anne ve babasının elini öptü. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında ülke genelinde gençlik merkezlerinde açılan yaz Kur'an kursları, dini eğitimlerin yanı sıra çocuklara milli ve manevi değerleri yaşayarak öğretiyor.

Düzce Gençlik Merkezi'nde Kur'an ve temel dini bilgiler eğitimi alan öğrenciler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesini ziyaret edip, anne ve babasının elini öptü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında ülke genelinde gençlik merkezlerinde açılan yaz Kur'an kursları, dini eğitimlerin yanı sıra çocuklara milli ve manevi değerleri yaşayarak öğretiyor.

Bu kapsamda Gençlik Merkezi bünyesinde açılan kursta eğitim gören 34 öğrenci, gençlik liderleri eşliğinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesini ziyaret etti.

Çocuklar şehidin annesi Hanife ve babası Ramazan Baysan'ın elini öptü. Şehidin kabrini de ziyaret eden çocuklar, ay yıldızlı bayrağı dalgalandırdı. Kur'an-ı Kerim eğitmeni Harun Altay tarafından okunan dualara eşlik eden çocuklara ayrıca şehitlik mertebesinin önemi anlatıldı.

Düzce Gençlik Merkezi liderlerinden Kübra Altunkuş Günoğlu, AA muhabirine, söz konusu kursların Kurban Bayramı'ndan 1 hafta önce başladığını ve dini eğitimlerin yanı sıra farklı etkinliklerle çocukların sosyal, kültürel, milli ve manevi yönlerini pekiştirdiklerini söyledi.

Yaz kursuna kayıtlı 150 öğrenci olduğunu aktaran Günoğlu, 40'ar dakikadan 4 ders alan öğrencilerin Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere dini bilgilerle donatıldığını belirtti.

"Ne kadar güzel bir evlat olduğunu ailesinden öğrendik"

Günoğlu, milli ve manevi değerlerin aşılanması kapsamında yapılan etkinlikleri 15 Temmuz şehidi Baysan'ın ailesini ziyaret ederek sürdürdüklerini anlattı.

Şehidin anne ve babasının elini öptüklerini Ufuk Baysan'ın hayatını onlardan dinlediklerinden bahseden Günoğlu, şöyle devam etti:

"Ne kadar güzel bir evlat olduğunu ailesinden öğrendik. Bir kez daha gurur duyduk. Sonrasında kabrine geldik, dersimizi burada yaptık. Kur'an-ı Kerim okuduk, duamızı ettik. Verdiğimiz dini eğitimin yanında çocuklarımızda manevi duyguları da geliştirmek istiyoruz. Ülkemiz açısından çok önemli bir tarih olan 15 Temmuz'da hem aileyi tanımalarını hem de bu manevi duyguyu edinmelerini istedik."

Gençlik lideri Merva Parmak, 15 Temmuz gibi mili manevi günleri ve değerleri çocuklara yaşayarak, o duygulara ortak olmalarını sağlayarak öğretmeye çalıştıklarını vurguladı.

"Ağaç yaşken eğiliyor. Küçük yaşlarda bu konularda eğitim vermemiz gerekiyor." diyen Parmak, hissederek, bugün olduğu gibi şehitlerin anne babalarıyla bir araya gelerek çocuklarda bu bilinci uyandırdıklarını sözlerine ekledi.