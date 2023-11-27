Düzce'de Yıkılan Caminin Yeniden Yapımı İçin Temel Atıldı

Düzce'de geçtiğimiz yıl meydana gelen depremde hasar alan ve yıkılan Cumayeri Yaka Cami'nin yeniden yapılması için temel atıldı. Caminin yeniden yapımı için çalışmalar başladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de geçtiğimiz yıl 23 Kasımda meydana gelen depremde ağır hasar alan ve daha sonra yıkılan Cumayeri Yaka Cami'nin yeniden yapılması için temeli atıldı.

Düzce'de 23 Kasım 2022 günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen yapılar tek tek yıkıldı. Depremde ağır hasar alan Cumayeri ilçesindeki Yaka Mahallesi Cami'de ekipler tarafından yıkılmıştı. Yıkılan caminin yerine yenisi yapılması için çalışma başladı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, "23 Kasım 2022'de yaşadığımız 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası ağır hasar Yaka Mahallesi Cami'mizi yıkmıştık. Bugünde dualar eşliğinde temelini atmak nasip oldu. Rabbim tez zamanda bitirip cemaat ile buluştursun İnşallah" dedi. - DÜZCE