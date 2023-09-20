Düzce'de Üst Geçidi Kullanmayan Lise Öğrencisine Cip Çarptı

Üst geçidi kullanmayan öğrenciye cip çarptı

DÜZCE - Düzce'de üst geçidi kullanmayan 15 yaşındaki lise öğrencisine cip çarptı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, Düzce- Zonguldak D-655 kara yolu Endüstri Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan çıktıktan sonra üst geçidi kullanmayarak, yolun karşısına geçmeye çalışan T.Y.'ye(15), A.A. idaresindeki 06 CTF 352 plakalı Dacia marka cip çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan T.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.