Düzce'de Rafting Yapan Kadın Akıntıya Kapılarak Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde rafting yaparken botu devrilen Cansu Engin Çamur, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'de, Melen Çayı'nda rafting yaparken botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılan Cansu Engin Çamur (35), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Melen Çayı'nda rafting turuna katılan Cansu Engin Çamur'un da bulunduğu 7 kişilik bot, Esentepe mevkisinde devrildi. Bottan düşerek akıntıya kapılan Çamur, suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çamur'un bulunması için rafting botları ile sudan ve kıyıdan arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucu, botun devrildiği yere 10 kilometre uzaklıkta, Sakarya'nın Kocaali ilçesi Gümüşoluk köyü Melen Barajı seti önünde Çamur'un cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan Çamur'un cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Akçakoca Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
