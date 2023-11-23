Düzce'de Polis Memuru Hasan Dülger ve Yasemin Tekeci Dünya Evine Girdi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Hasan Dülger, Yasemin Tekeci ile dünya evine girdi. Genç çiftin şahitliğini Vali Selçuk Aslan yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Hasan Dülger, Yasemin Tekeci ile dünya evine girdi. Genç çiftin şahitliğini Vali Selçuk Aslan yaptı.

Düzce'de görev yapan Polis memuru Hasan Dülger, Yasemin Tekeci ile bir ömür boyu mutluluğu "evet" dedi. Düzce Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirilen nikahta genç çiftin şahitliğini Vali Selçuk Aslan, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız yaptı.

Vali Aslan, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. - DÜZCE