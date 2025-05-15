Düzce'de Engelliler Haftası'nda Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi

Düzce'de Engelliler Haftası'nda Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi
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Düzce'de Engelliler Haftası kutlamaları kapsamında 12 engelli birey temsili askerlik yaparak tezkerelerini aldı. Törende Valisi Selçuk Aslan, özel bireylerin gurur dolu anlarını paylaştı.

DÜZCE'de Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen törenle 12 engelli birey temsili askerlik sonrası tezkerelerini aldı. Temsili askerlik yapan özel bireyler ve aileleri gururlu ve mutlu olduklarını ifade etti.

Engelliler Haftası nedeniyle Düzce'de 12 özel birey, Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda yarım gün temsili askerlik yaptı. İlk olarak asker tıraşı olan özel bireyler, ardından İl Jandarma Komutanlığı'na ait araçlarla alınarak askeriyeye götürüldü. Burada kendilerine kamuflaj kıyafetleri verilen özel bireyler, yarım gün boyunca eğitime tabi tutuldu. Eğitimlerinin ardından yemin eden özel bireyler, tezkerelerini alarak temsili askerliklerini tamamladı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törene Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, askeri erkan ve özel bireylerin aileleri katıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, törende yaptığı konuşmada her erkeğin askerlik gibi bir hayali olduğunu belirterek, "Aziz milletimizde her erkek evladımızın onurla, gururla ve özlemle üniformayı giymek gibi bir hayali vardır. Bu hayal, sosyolojimizde özlenen, takdir edilen, teşvik edilen bir hayaldir. Vakti zamanı geldiğinde her anne, vatan savunmasında görev almak üzere evladının, oğlunun ellerine kınasını yakar, peygamber ocağına davulla, zurnayla yolcu eder. Bu hafta Engelliler Haftası. Hükümetimizin teşviki ile sevgi engel tanımaz düsturu ile özel bireylerimiz için temsili askerlik törenlerini icra ediyoruz. Bugün 12 seçkin bireyimizin, terhis olması törenine iştirak ettik" dedi.

Asker olan özel bireyler ve aileleri ise gururlu ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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