Düzce Belediyesi BELTUR tarafından kurulan Kusursuz Kafe, yeni düzenlemesiyle misafirlerine daha iyi hizmet veriyor

Düzce Belediyesi iştirak şirketi olan BELTUR tarafından özel çocukların meslek edinmelerini ve hayata kazandırılmalarını sağlamak üzere kurulan Kusursuz Kafe, yeni düzenlemesiyle misafirlerine daha iyi hizmet veriyor. Kafe içinde ve bahçesinde yapılan çevre düzenlemeleri ve oturma düzenlerinin yeniden tasarlanmasıyla misafirlerin daha konforlu zaman geçirmesi hedefleniyor. Ayrıca kafenin glütensiz mutfağı, çölyak hastalarına sınırsız yiyecek imkanı sunuyor. Kusursuz Kafe, ev ortamında vakit geçirmek isteyen misafirlerin yanı sıra nikah, doğum günü, nişan, toplantı gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapabiliyor.

Düzce Belediyesi iştirak şirketi olan BELTUR tarafından özel çocukların meslek edinmelerini ve hayata kazandırılmalarını sağlamak üzere kurulan Kusursuz Kafe, yeni düzenlemesiyle misafirlerine daha iyi hizmet veriyor.

Düzce Belediyesi tarafından kurulan ve işletmesi belediyenin iştirak şirketi olan BELTUR tarafından yapılan ve özel eğitim alarak hayata bağlanan çocukların gelişimine katkı sağlamak üzere kurulan Kusursuz Kafe yeni düzenlemeye gitti. Kafe içinde ve bahçesinde misafirlerin daha konforlu zaman geçirmesi için çevre düzenlemeleri yapılan, zemini çimlerle düzenlenen kafenin içinde de oturma düzenleri yeniden tasarlandı. Ayrıca bölgenin tek glütensiz mutfağı ile çölyak hastalarına da sınırsız yiyecek imkanı tanıyor.

Kafeye özel çocuklara destek vermek için gelen misafirlerinin daha iyi zaman geçirmesinin sağlanmasının hedeflendiği yeni tasarımı ile gelen misafirlerde ev ortamında daha iyi vakit geçirirken nikah, doğum günü, nişan, toplantı gibi organizasyonlarını da yine Kusursuz kafe içinde ve ağaçların gölgesinde bahçesinde de yapılabilmesine imkan sağlanıyor. - DÜZCE