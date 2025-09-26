Dünyaya rezil oluyoruz! İstanbul'un tarihi semtinde skandal görüntüler
İstanbul Sultanahmet'te bir eğlence mekanında turist olduğu tahmin edilen kadına uygunsuz hareketlerde bulunan bir şahsın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Viral olan görüntülere tepki yağarken, birçok kullanıcı mekanın mühürlenmesini ve olayın cezalandırılmasını istedi.
Turizm cenneti Muğla'nın Marmaris ilçesindeki eğlence mekanlarında daha önce kaydedilen görüntülere benzer bir olay bu kez İstanbul Sultanahmet'te yaşandı.
TURİSTE UYGUNSUZ HAREKET
Bir işletmede kayda alınan görüntülerde, bir şahsın turist olduğu tahmin edilen bir kadına uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Görüntülere çok sayıda kullanıcı sert tepki gösterdi.
Yorumlardan bazıları şunlar;
- Mekan neresiyse mühürleyin
- Dünyaya rezil olduk ama hala doymadılar
- Arizona kertenkelesi dişisini etkilemeye çalışıyor
- Sonra niye ülkemize kaliteli turist gelmiyor
- Şu mekanlardan hoşlanan insanlar var mı cidden?