Dünyaya rezil oluyoruz! İstanbul'un tarihi semtinde skandal görüntüler

Dünyaya rezil oluyoruz! İstanbul'un tarihi semtinde skandal görüntüler
Dünyaya rezil oluyoruz! İstanbul'un tarihi semtinde skandal görüntüler
İstanbul Sultanahmet'te bir eğlence mekanında turist olduğu tahmin edilen kadına uygunsuz hareketlerde bulunan bir şahsın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Viral olan görüntülere tepki yağarken, birçok kullanıcı mekanın mühürlenmesini ve olayın cezalandırılmasını istedi.

Turizm cenneti Muğla'nın Marmaris ilçesindeki eğlence mekanlarında daha önce kaydedilen görüntülere benzer bir olay bu kez İstanbul Sultanahmet'te yaşandı.

TURİSTE UYGUNSUZ HAREKET

Bir işletmede kayda alınan görüntülerde, bir şahsın turist olduğu tahmin edilen bir kadına uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülere çok sayıda kullanıcı sert tepki gösterdi.

Yorumlardan bazıları şunlar;

  • Mekan neresiyse mühürleyin
  • Dünyaya rezil olduk ama hala doymadılar
  • Arizona kertenkelesi dişisini etkilemeye çalışıyor
  • Sonra niye ülkemize kaliteli turist gelmiyor
  • Şu mekanlardan hoşlanan insanlar var mı cidden?
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu hırto sakal bıyık sokaktada delikanlı gibi dolaşıyodur

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Hangi birini mühürleyeceksin. Ülkenin elbisesi delik deşik, yama atacak sağlam yer kalmamış.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Reno:

sakallı gay

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEbu Saad:

Bu muydu rezilikler?? Türkiye akdenizin lağımı bunu lağımı fareleri hariç herkes bilir.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Sikayetci değil gibi belkide kendi karısı muhahaha

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
