Dünyaca Ünlü Rus Piyanist Adana'ya Gelerek Türk Lezzetlerini Denedi

Dünyaca ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko, Adana'ya özgü boru kebap yedi ve Türk tatlılarını denedi. Kebapçı Yaşar Aydın, Grinko'nun beğenisini kazanarak Adana'nın lezzetlerini dünyaya tanıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Dünyaca ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko, Adana'ya özgü boru kebap yedi, Türk tatlılarının tadına baktı.

Dün Adana'ya gelen dünyaca ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko, kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın'ın kebapçısına gitti. Aydın'ın kendi tarifi olan boru kebabı ve diğer kebap çeşitlerini tadan Evgeny Grinko, daha sonra Türk tatlılarını denedi.

Kebapçı Yaşar Aydın, "Boru kebabın ünü Türkiye sınırlarını aştı. Dünyaca ünlü Rus piyanistin de bizi tercih etmesiyle bu belli oldu. Evgeny, boru kebabı çok beğendi. Adana'yı tüm dünyaya tanıtmak için çabamız sürüyor" dedi. - ADANA