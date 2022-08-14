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Düğüne gelin ve arkadaşlarının damada yönelik dans sürprizi damga vurdu

Türkiye'de gerçekleşen bir düğüne gelin ve arkadaşlarının, damada yönelik dans gösterisi damga vurdu. Bu anlar sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

Günümüzde gerçekleştirilen düğünlerde, eskiye göre birbirinden farklı gösteriler ve etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bir düğünde yine sıra dışı bir gösteri gerçekleştirildi.

DAMADA DANS SÜRPRİZİ YAPTILAR

Gelin ve arkadaşları, damada dans sürprizi yaparak hem damadı hem de konukları şaşkınlık içerisinde bıraktı. Dans gösterisi, 3 şarkı eşliğinde dakikalarca sürdü. Bu anlar da konuklardan birinin kamerasına yansıdı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Gelinin dans gösterisi, sosyal medyada da paylaşıldı. Yarım milyona yakın izlenme alan videoya kısa süre içerisinde 3 binin üzerinde yorum geldi. 7 bin kişi de videoyu paylaştı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Damatlık Yaşam Haberler

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