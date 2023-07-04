Düğüne geç kalanlara sulu ceza: Su dolu oluğa attılar

ÇANKIRI Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde vatandaşlar, düğüne geç kalan damadın arkadaşlarını davul zurna eşliğinde evinden alıp kucaklarında taşıyarak su dolu oluğun içine attı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Kavaklı köyünde gerçekleştirilen bir düğüne geç kalan damadın arkadaşları ve yakınları, vatandaşlar tarafından evlerinden davul zurna eşliğinde çıkartıldı. Zorla evlerinden çıkartılan vatandaşlar, köy sakinleri tarafından kucakta taşınarak su dolu oluğa atıldı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.