Düğünde tüyler ürperten olay! Genç kızın arkasından sinsice yaklaşıp iğne batırdı

Türkiye'de gerçekleştirilen bir düğünde tüyler ürperten bir olay meydana geldi. Genç bir kızın arkasından yaklaşan orta yaşlardaki kadın, kızın omzuna iğne batırdı. Bu görüntüler tepkilere neden oldu.

Türkiye'de gerçekleştirilen bir düğünde yaşanan tüyler ürpertici olay, sosyal medyada yüz binlerce izlenme aldı.

İĞNENİN ACISIYLA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Genç kız, düğünde müziği eşlik ettiği sırada arkasında bulunan kadın omzuna iğne batırdı. Kadının aniden iğne batırmasının ardından bir anda sıçrayan genç kız, neye uğradığını şaşırdı.

"BÜYÜ YAPTI" İDDİASI

Sosyal medyada bazı kullanıcıları ise kadının genç kıza büyü yapmak amacıyla böyle bir harekete imza attığını iddia etti. Video çok sayıda yorum alırken, kadına tepki gösterildi.