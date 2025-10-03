Haberler

Düğünde havaya ateş açan belediye başkanına tepki yağıyor

Düğünde havaya ateş açan belediye başkanına tepki yağıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Düğünde havaya ateş açan belediye başkanına tepki yağıyor
Haber Videosu

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın katıldığı düğünde insan hayatını hiçe sayarak havaya rastgele ateş ettiği görüntüler büyük tepki çekti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın bir düğünde tabancayla havaya rastgele ateş ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

"NASIL KİBİR VE GÜÇ GÖSTERİSİ?"

İnsan hayatını hiçe sayan görüntünün altına "Nasıl bir kibir ve güç gösterisi?", "Belediye başkanı da bunu yaparsa vay halimize", "Topluma örnek olması gerekirken yaptığına bak" şeklinde yorumlar yapıldı.

AKILLARA BAKAN TUNÇ'UN AÇIKLAMASI GELDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada düğünlerde havaya ateş açanlara 5 yıla kadar hapis cezası verileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DSÖ açıkladı: Kolera salgını 23 ülkeye yayıldı, 4 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti

Salgın 23 ülkeye yayıldı, binlerce kişi hayatını kaybetti
İsrailli bakan Sumud Filosu'ndaki aktivistlere 'terörist' diyerek hakaret etti

İsrailli bakan aktivistlere "Terörist" dedi, tokat gibi yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.