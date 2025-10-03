Düğünde havaya ateş açan belediye başkanına tepki yağıyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın bir düğünde tabancayla havaya rastgele ateş ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

"NASIL KİBİR VE GÜÇ GÖSTERİSİ?"

İnsan hayatını hiçe sayan görüntünün altına "Nasıl bir kibir ve güç gösterisi?", "Belediye başkanı da bunu yaparsa vay halimize", "Topluma örnek olması gerekirken yaptığına bak" şeklinde yorumlar yapıldı.

AKILLARA BAKAN TUNÇ'UN AÇIKLAMASI GELDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada düğünlerde havaya ateş açanlara 5 yıla kadar hapis cezası verileceğini açıklamıştı.