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Düğünde dolar havuzu! Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu

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Dubai'de düzenlenen bir düğün merasiminde, damat ve gelin için saçılan dolarlar adeta pisti kapladı. Görevliler tarafından toplanan paralar, dört buçuk saat süren sayma işleminin ardından düğün sahiplerine teslim edildi.

Dubai'de düzenlenen lüks düğünde misafirlerin etrafa savurduğu paralar, görevliler tarafından güçlükle toplandı. Lüks düğün, Dubai'nin zengin yaşam tarzını bir kez daha gözler önüne sererken toplanan paralar dört buçuk saat süren sayma işleminin ardından düğün sahiplerine teslim edildi.

Düğünde dolar havuzu! Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

Görgüsüzler

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

yalnızca beton ve şatafat üreten yiyecek ve israf peşinde olanlar milletler yani bir şey olduklarını mı sanıyorlar

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Haber YorumlarıENSON:

Görgüsüz yaratıklar

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bence Tengri bu araplara çok tolerans gösteriyor

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Haber YorumlarıONUR KOÇ:

Adamlarda var saçıyorlar, sende ne var ??

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