Düğünde damada takılan takı konukları sandalyeden kaldırdı, gelin bile kıskandı

Türkiye'de gerçekleştirilen bir düğünde damada metrelerce uzunlukta dolar takılması, salonda büyük şaşkınlık yarattı. Gelinin bile takıya yan bakış atarak, şaşkınlığını belli ettiği görüldü.

Türkiye'de gerçekleştirilen düğünlerde birbirinden farklı takılar takılıyor. Fakat bu sefer takılan takı, salonda büyük bir şaşkınlık yarattı.

METRELERCE UZUNLUKTA DOLAR

Damadın arkadaşları, elleriyle getirdiği metrelerce uzunluktaki doları, damada taktı. Bu sırada salondakilerin de takıyı görmek için sandalyelerinden kalktıkları görüldü.

GELİN BİLE YAN BAKIŞ ATTI

Bu sırada gelinin dahi, takıya yan bakış attığı görüldü. Fakat sosyal medya kullanıcıları, gelinin aksine mutlu olduğunu ve bu konuda espri yaptıklarını dile getirdi. Ayrıca takı töreni sosyal medyada, "Eşimin böyle arkadaşları olacaksa, haftada bir kez halı sahaya gidebilir" notu ile paylaşıldı.