Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı

Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
Haber Videosu

Çorum'da gelinin baba evinden çıkışı sırasında kayınçonun damada "Onun için dünyayı yakarım ama ablam için de enişteyi yakarım" sözleri gündem oldu. Kısa sürede en çok izlenen videolar arasına giren anlar, "gereksiz konuşma" ve "iyi niyeti sömürme" yorumlarıyla tartışma yarattı.

Çorum'da bir düğün öncesi yaşanan anlar, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. Gelinin baba evinden çıkacağı esnada söz alan kardeşi, damada yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ABLAM İÇİN ENİŞTEYİ YAKARIM"

Kayınço, "Ben enişte beyi çok severim, onun için dünyayı yakarım. Ama ablam için de enişteyi yakarım" sözleriyle hem evdekileri hem de görüntüyü izleyenleri şaşırttı.

YORUM BOMBARDIMANINA TUTULDU

Kısa sürede en çok izlenenler listesine giren video, binlerce yorum aldı. Kullanıcılar arasında görüşler ikiye ayrılırken, bazı yorumlarda şu ifadeler yer aldı:

  • Enişte çok iyi bir insan tipinden belli ama kayınço eniştenin iyi niyetini baya sömüreceğe benziyor.
  • Böyle boş konuşmalar gereksiz gerginlik çıkarıyor, zaten ortam ağlamaklı ve stresli.
  • Gereksiz bir konuşma olmuş.
  • Neyin ispatı bu şimdi?
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

Allah akıl fikir versin, evde en ufak tartışmada bu adamın sözleri gündem olacak şöyleydi böyleydi, en istikametli yol Allahın emrettiği peygamberin uyguladığı yoldur evlilikte de alışverişte de trafikte de hayatın her alanında geçerlidir.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Öncelikle, bunu söyleyen ağız iyi bir ağız değil. Sonrasında, dünyanın en iyi araştırmacıları toplanıp ''geri vitesi en çok kullanan ülke'' araştırması yapsa açık ara birinci mi oluruz bilmem. Afrikanın yokluğundaki 3 yaşındaki çocuklar bile yaptıklarıyla dünyayı etkilerken bize bak. Bir ülkeyi ve onun yönetimini yükselten de halktır, alçantan da. Devletleri siyasetçiler değil halk yükseltir.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMAJESTIK:

Abartılacak kadar kötü bir konuşma değil, haksızlık yapmayın çocuğa..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jack Grealish Fenerbahçe'yi reddetti

Fenerbahçe teklif yaptı, 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur

Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.