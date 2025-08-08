Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
Çorum'da gelinin baba evinden çıkışı sırasında kayınçonun damada "Onun için dünyayı yakarım ama ablam için de enişteyi yakarım" sözleri gündem oldu. Kısa sürede en çok izlenen videolar arasına giren anlar, "gereksiz konuşma" ve "iyi niyeti sömürme" yorumlarıyla tartışma yarattı.
Çorum'da bir düğün öncesi yaşanan anlar, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. Gelinin baba evinden çıkacağı esnada söz alan kardeşi, damada yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.
"ABLAM İÇİN ENİŞTEYİ YAKARIM"
Kayınço, "Ben enişte beyi çok severim, onun için dünyayı yakarım. Ama ablam için de enişteyi yakarım" sözleriyle hem evdekileri hem de görüntüyü izleyenleri şaşırttı.
YORUM BOMBARDIMANINA TUTULDU
Kısa sürede en çok izlenenler listesine giren video, binlerce yorum aldı. Kullanıcılar arasında görüşler ikiye ayrılırken, bazı yorumlarda şu ifadeler yer aldı:
- Enişte çok iyi bir insan tipinden belli ama kayınço eniştenin iyi niyetini baya sömüreceğe benziyor.
- Böyle boş konuşmalar gereksiz gerginlik çıkarıyor, zaten ortam ağlamaklı ve stresli.
- Gereksiz bir konuşma olmuş.
- Neyin ispatı bu şimdi?