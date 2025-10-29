Haberler

Düğün Öncesi Cumhuriyet Kutlaması: Demre'de Gelin ve Damat Fener Alayında

Demre ilçesinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı fener alayına düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla katılan Gülsüm Görgülü ve Bayram Kıvrak çifti büyük ilgi topladı.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde Gülsüm Görgülü ve Bayram Kıvrak çifti düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Cumhuriyet kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayına katıldı.

Demre'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında fener alayı gerçekleşti. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet'in 102'nci yıl coşkusunu yaşadı. Gülsüm Görgülü ve Bayram Kıvrak çifti de düğün öncesi yürüyüşe gelinlik ve damatlıkla katıldı. Vatandaşların ilgisini çeken çift, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Noel Baba Meydanı'nda son bulan fener alayında birlikte yürüdü. Çift yürüyüşün ardından nikah için düğün salonuna geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
