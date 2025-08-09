Düğün Geleneği: Kına Yıkama ve Denize Atma Ritüeli

İZMİR'in Menderes ilçesinde, düğün heyecanı yaşayan Beste-Turhan Kürekçi çifti, kına eğlentisinden sonraki sabah, adet gereği davul zurnayla plaja geldi. Gelin ve damat, kötülüklerden arınmak niyetiyle deniz kenarında ellerindeki kınaları yıkadı. Ardından arkadaşları damadı denize attı.

Menderes ilçesindeki halk plajında, dün sabah, özel bir düğün geleneği gerçekleştirildi. Yeni evlenecek olan Beste ve Turhan Kürekçi çifti, düğün öncesi örf ve adetlerine göre yapılan kına gecesinin sabahında ellerine yakılan kınaları yıkamak için davul ve zurnayla plaja geldi. Ailelerinin de eşlik ettiği gelin ve damat, adet gereği, kötülüklerden arınmak niyetiyle deniz kenarında ellerine yakılan kınaları yıkadı. Daha sonra arkadaşları, damadı denize attı. DHA'ya konuşan damat Turhan Kürekçi, Evet, damat benim. Önce kına yıkadık, sonra beni denize attılar. Kötülükleri bu şekilde denize attım, tertemiz hayata başlamak için diye konuştu. Geçmişten bugüne uzanan eğlenceli geleneği, plajdaki diğer vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Haber Soner HASIRCIOĞLU İZMİR,