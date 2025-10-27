Down Sendromlu Sedanur'un Gelinlik Hayali Gerçekleşti

DİYARBAKIR'da Down sendromlu Sedanur Kaya'nın (18) gelinlik giyme hayali, 4 yıl önce hayatını kaybeden babasının vasiyeti üzerine ailesi ve yakınlarının yaptığı temsili düğünle gerçek oldu.

Bağlar ilçesinde yaşayan Down sendromlu Sedanur Kaya için Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda temsili düğün yapıldı. Düğüne Kaya ailesinin yanı sıra yakınları ve komşuları katıldı. 4 yıl önce kaybettiği babasının vasiyeti üzerine gerçekleştirilen düğünde, beyaz gelinliğiyle kardeşi Serkan Kaya ile salona giren Sedanur Kaya, davetlilerin alkışlarıyla en büyük hayaline kavuştu. Davetlilere çeşitli ikramların yapıldığı düğünde, Kaya'ya dans pistinde de kardeşi Serkan Kaya eşlik etti.

Haber ve Görüntü: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR