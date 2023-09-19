Down sendromlu genç için temsili asker eğlencesi düzenlendi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde down sendromlu Yaşar Şimşek için temsili asker eğlencesi düzenlendi. Yaşar'ın yakınları ve arkadaşları tarafından düzenlenen programda, Yaşar'a temsili asker kınası yakıldı ve davul zurna eşliğinde eğlence yapıldı. Baba Şimşek, oğlunun askere gitme hayalini gerçekleştirmek için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 19 yaşındaki down sendromlu Yaşar Şimşek için temsili asker eğlencesi düzenlendi.

Gündüz saatlerinde Altıntaş ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evinden alınan Yaşar için yakınları ve arkadaşları araç konvoyu düzenledi. Konvoy esnasında Yaşar, bulunduğu araçtan izleyenleri selamladı.

Evin önünde düzenlenen programda, arkadaşları ve yakınlarının "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla Yaşar'a temsili asker kınası yakıldı. Mutluluğu gözlerinden okunan down sendromlu Yaşar ve eğlenceye katılanlar davul zurna eşliğinde gönüllerince eğlendiler. Programda davetlilere yemek ikramında bulunuldu.

Zafer Havalimanında çalışan baba Osman Şimşek, down sendromlu 19 yaşındaki oğlu Yaşar'ın askere gitmeyi çok istediğini söylemesi üzerine oğlunun bu hayalini gerçekleştirmek için asker kınası eğlencesi düzenlediklerini söyledi.

Baba Şimşek, "Oğlumun bu isteğini yerine getirmek amacıyla davullu zurnalı asker gecesi düzenledik. Programımıza AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, siyasi parti temsilcileri ve ilçe halkından yoğun katılım oldu. Ayrıca Belediye Kütahyaspor'un Grup Turkuaz tribün liderleri de eğlencemize renk katarak Yaşar için, 'En büyük asker bizim asker' tezahüratı yaptılar. Yaşar kendisi için yapılan pastayı AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ile beraber kesti. Oğlum rahatsızlığı nedeniyle askere gidemeyeceğini biliyordu. Ona bu duyguyu yaşattığım için çok mutluyum. Oğlumu bu mutlu gününde yalnız bırakmayarak davetimize iştirak eden herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi. - KÜTAHYA