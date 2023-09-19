Dörtyol'da iş makinesi çöken çukura düştü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yıkım çalışması sırasında bir iş makinesi çöken çukura düşerek devrildi. Sürücü ise yara almadan kurtuldu.

Hatay'da yer yarıldı iş makinası içine düştü

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bina yıkımı için getirilen iş makinası çöken çukura düşerek devrilirken, sürücü yara almadan kurtuldu.

6 Şubat' yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yıkım çalışması sürdürülen Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde Çağlayan Sokak'taki 5 katlı apartmanın yıkımını gerçekleştirmek için ekipler çalışma başlattı.

Yıkımı yapmak için getirilen iş makinası bina arka bahçesinde çalıştığı esnada aniden çöken çukura düşerek devrildi.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada iş makinası sürücüsü adeta yarılan toprağın içine düşen aracından kendi imkanları ile çıktı.

Oluşan çukura düşerek yan yatan iş makinasını kurtarmak için alanda çalışma başlatıldı.